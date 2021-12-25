В Баку будет создана Smart Mobility Lab

Бакинское транспортное агентство (BNA) и программа IGLUS Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Баку Smart Mobility Lab, говорится в сообщении BNA.
Подписи под документом поставили руководитель Аппарата BNA Гюльшан Рзаева и директор программы IGLUS Матиас Фингер.
Цель меморандума – создание при BNA исследовательской лаборатории для подготовки местных специалистов в области развития систем общественного транспорта, городской мобильности и инфраструктуры "умного города", а также повышения профессионального уровня существующих специалистов.
"Посредством лаборатории стороны будут сотрудничать в направлении развития инновационных подходов в области градостроения, а также проводить совместные мероприятия по обмену знаниями и опытом в области городского планирования, мобильности и регулирования системы общественного транспорта. Лаборатория будет играть важную роль в подготовке молодых специалистов в сфере транспорта", - отмечается в сообщении.
Программа IGLUS (Innovative Governance of Large Urban Systems) создана в 2011 году Федеральной политехнической школой Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Через новые методики и примеры внедрения, IGLUS помогает изучать новые теории развития городов, экспериментировать и обмениваться опытом управленцам мегаполисов, находить решения, которые принесут экономическую выгоду и социальную пользу.
А.Салаева
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