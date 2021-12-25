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Здравоохранение 25.12.2021 13:25

"Омикрон" распространяется гораздо быстрее предыдущих штаммов - Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Ростовскую область заявил, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения штаммом "омикрон".

"Специалисты оценили особенности клинического течения заболевания. Установлено, что штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие", - сказал Мурашко журналистам.

Он добавил, что поэтому важным является соблюдение личной безопасности - соблюдение масочного режима, дистанции и т.д.

"Распознание идет гораздо быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому важно обучить детей безопасному поведению", - отметил Мурашко.

По его словам, также важна своевременная диагностика детских инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]