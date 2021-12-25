"Омикрон" распространяется гораздо быстрее предыдущих штаммов - Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Ростовскую область заявил, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения штаммом "омикрон".
"Специалисты оценили особенности клинического течения заболевания. Установлено, что штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что поэтому важным является соблюдение личной безопасности - соблюдение масочного режима, дистанции и т.д.
"Распознание идет гораздо быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому важно обучить детей безопасному поведению", - отметил Мурашко.
По его словам, также важна своевременная диагностика детских инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков.
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