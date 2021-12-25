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Транспорт и связь 25.12.2021 13:37

В России считают появление на Луне гостиниц для космических туристов вопросом далекого будущего

На Луне могут появиться гостинцы для космических туристов, но это не вопрос обозримого будущего, сообщил глава компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.

"Не исключено, что после того, как человечество начнет осуществлять регулярные полеты на Луну с обязательным приземлением на поверхность нашего естественного спутника и нахождением людей в обитаемых модулях, придет время и лунных гостиниц", - сказал Лоскутов в интервью журналу "Русский космос".

"Если серьезно, то в настоящее время подобные инициативы находятся в стадии обсуждения и разработки. Даже NASA, еще некоторое время назад столь активно продвигавшее проект "Артемида" по возвращению на Луну, раз за разом сообщает о задержках в реализации этой программы. В нашей стране изучение Луны ведется с научной точки зрения, и вряд ли сегодня целесообразно "затачивать" космическую программу целой страны на то, чтобы кто-то смог отдохнуть", - сообщил он.

По его словам, очевидно, что цена полета космического туриста на Луну окажется "слишком дорогой для имиджа космической отрасли" и "будет астрономически дорогой для путешественника".

"Сегодня же мы находимся в процессе изучения Луны, и, чтобы понять, насколько действительно нам нужны постоянные базы на Луне, необходимо время и труд многих, многих ученых. Им предстоит доказать экономическую необходимость освоения Луны именно человеком, а не автоматизированными станциями и роботами", - сказал Лоскутов.

"Главкосмос" - дочерняя компании "Роскосмоса", отвечает за продвижение российской космической отрасли на мировом рынке и управление комплексными космическими проектами.

Лоскутов заявил, что Россия рассчитывает удержать позиции в области орбитального туризма.

"С 2020 года "Главкосмос" наделен полномочиями по продвижению и реализации коммерческих полетов к МКС, для чего создается соответствующий опережающий технологический задел: нами заказывается ракета-носитель "Союз-2.1а" и транспортный пилотируемый корабль "Союз-МС". Именно эти средства будут использоваться для очередной так называемой туристической миссии, которая в среде профессионалов называется "экспедицией посещения станции", - сказал Лоскутов.

"В любом случае, мы боремся за каждого клиента, несмотря на то что рынок космического орбитального туризма очень узок и конкуренция на нем высока", - заявил он.

"Пока мы не разыгрываем орбитальные космические путешествия в лотерею. Представьте ситуацию: победитель такой лотереи по медицинским или психологическим причинам не сможет отправиться в орбитальный полет. Согласитесь, в таком случае вместо ожидаемого позитивного пиар-хода компания получит разочарованного человека с бесполезным выигрышем, а компания - организатор полета и фирма, которая устраивала лотерею, получат довольно сильный негативный удар по имиджу. В то же время мы продолжаем рассматривать разные способы продвижения коммерческих орбитальных полетов", - сказал глава "Главкосмоса".

Россию считают первопроходцем космического туризма. В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них - дважды. В декабре на Международной космической станции побывали японские туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. 20 декабря состоялась посадка спускаемого аппарата российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" - Маэдзава, Хирано и космонавт Александр Мисуркин вернулись на Землю с после 12-дневного полета на МКС.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

Лоскутов не ожидает "бума" суборбитальных полетов после реализации таких проектов двумя американскими компаниями.

"И Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, и Blue Origin Джеффа Безоса реализовали полеты своих суборбитальных кораблей летом текущего года. И пока, как видите, о буме говорить не приходится. Более того, Virgin Galactic отложила полеты до конца 2022 года из-за необходимости дополнительных технических работ, а Blue Origin приглашает к полетам звезд кинематографа и знаменитостей. Предполагаю, что их рейсы компания субсидирует самостоятельно. Возможно, это связано с тем, что у Безоса есть и другие направления бизнеса, которые нуждаются в рекламе", - сказал Лоскутов.

"Суборбитальные полеты - это же индустрия развлечений, в отличие от полетов на орбитальную станцию. Люди, желающие отправиться в суборбитальный полет, платят довольно большие деньги за несколько минут нахождения в невесомости. Пока никакого бума мы не наблюдаем, тем более что проекты суборбитальных полетов зародились не вчера, их разработка и реализация ведется десятилетиями, так что они принимаются в расчет участниками коммерческого космического рынка", - сообщил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]