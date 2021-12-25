Харрис сдала отрицательный тест на COVID-19 после контакта с заболевшим сотрудником

Вице-президент США Камала Харрис сдала отрицательный тест на коронавирус COVID-19 после контакта с одним из зараженных сотрудников, сообщает The Hill.
Харрис сдала ПЦР-тест накануне, а также еще один - двумя днями ранее. Первый тест на COVID-19 также был отрицательным.
Контактировала вице-президент с зараженным сотрудником 22 декабря.
Харрис вакцинирована двумя компонентами прививки компании Moderna, также она уже делала "бустерный" укол.
Президент США Джо Байден на минувшей неделе также сдавал тест на COVID-19 после контакта с заболевшим сотрудником, и у него также не подтвердился коронавирус.
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