Харрис сдала отрицательный тест на COVID-19 после контакта с заболевшим сотрудником

Вице-президент США Камала Харрис сдала отрицательный тест на коронавирус COVID-19 после контакта с одним из зараженных сотрудников, сообщает The Hill.

Харрис сдала ПЦР-тест накануне, а также еще один - двумя днями ранее. Первый тест на COVID-19 также был отрицательным.

Контактировала вице-президент с зараженным сотрудником 22 декабря.

Харрис вакцинирована двумя компонентами прививки компании Moderna, также она уже делала "бустерный" укол.

Президент США Джо Байден на минувшей неделе также сдавал тест на COVID-19 после контакта с заболевшим сотрудником, и у него также не подтвердился коронавирус.