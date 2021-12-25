Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

13 рейсов отменены, еще 51 задержан в аэропортах Москвы в субботу днем на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

В "Внуково" отменены три рейса, ещё 17 задержаны, в "Шереметьево" девять рейсов отменены, еще 15 задержаны, в "Домодедово" отменен один рейс, 19 задержаны.

Московские аэропорты работают в штатном режиме, наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке, сказал собеседник агентства.