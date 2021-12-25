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Транспорт и связь 25.12.2021 14:31

Запуск ракеты-носителя "Ангара" с Плесецка откладывается - источник

Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, планировавшийся на 25 декабря, снова перенесен, сообщил "Интерфаксу" источник из ракетно-космической отрасли.

"Ожидается, что запуск состоится до конца года", - сказал он.

Причины переноса источник не назвал.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится 25 декабря.

9 декабря администрация Каргасокского района Томской области РФ сообщала, что новый испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.

21 декабря информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, планировавшийся на 23 декабря, перенесен на 24 декабря.

Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 года стало известно, что в 2019-2021 годах Минобороны России проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангара 1.2". Позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]