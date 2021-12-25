Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, планировавшийся на 25 декабря, снова перенесен, сообщил "Интерфаксу" источник из ракетно-космической отрасли.
"Ожидается, что запуск состоится до конца года", - сказал он.
Причины переноса источник не назвал.
Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится 25 декабря.
9 декабря администрация Каргасокского района Томской области РФ сообщала, что новый испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.
21 декабря информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, планировавшийся на 23 декабря, перенесен на 24 декабря.
Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 года стало известно, что в 2019-2021 годах Минобороны России проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангара 1.2". Позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.
"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.
Алиев рассказал Лукашенко о ситуации в Карабахе
Лукашенко поздравил Алиева с юбилеем, лидеры обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Беларуси
Несение боевого дежурства на освобожденных территориях обеспечено на высоком уровне – Минобороны Азербайджана
Американке подменили собачьим кормом содержимое авиабагажа на $3 тыс.
Впервые телескопы на Байкале и в Антарктиде зарегистрировали нейтрино из одного источника
Папа Римский выразил надежду на то, что на Украине не будет конфликта
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Талибы сообщают о перестрелке с пакистанскими военными
Россия ведёт масштабное строительство новых атомных подлодок - главком ВМФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт