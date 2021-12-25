В Судане усилили безопасность в преддверии готовящихся протестов

Власти Судана усилили меры безопасности в столице Хартуме в преддверии ожидающихся в субботу протестов против военного переворота, произошедшего в октябре, сообщает Associated Press.
В частности, по всему городу размещены силы безопасности, закрыты мосты через Нил, связывающие Хартум с городом Омдурманом и районом Бахри.
Протестующие, как ожидается, направятся к президентскому дворцу.
В минувшие выходные силы безопасности Судана разогнали демонстрантов, которые пытались устроить сидячую забастовку возле президентского дворца.
Накануне демонстраций активисты заявили о перебоях работы интернета в Хартуме.
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