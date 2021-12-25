Правительство Мали опровергло информацию, согласно которой на его территорию прибыли наёмники из ЧВК "Вагнер", передают в субботу французские СМИ.
"Официально опровергаем лишённые оснований утверждения, согласно которым...в Мали развёрнуты бойцы частной компании", - отмечают власти в коммюнике.
Они потребовали, чтобы им предоставили "доказательства из независимых источников" присутствия ЧВК "Вагнер".
Также в Бамако напомнили, что в Мали работают российские инструкторы: они тренируют бойцов местных сил безопасности. В коммюнике подчёркивается, что Мали "сотрудничает с Россией - историческим партнером - лишь на межгосударственном уровне".
Со своей стороны, турецкое агентство "Анадолу" утверждает в субботу со ссылкой на источники в силах безопасности Мали, что порядка 500 бойцов ЧВК "Вагнер" прибыли в столицу Мали 23 декабря.
"Мы подтверждаем прибытие 500 российских бойцов", - заявили они агентству на условиях анонимности.
По данным местных СМИ, эти бойцы будут развёрнуты в 10 частях Мали.
Несколько европейских стран и Канада 23 декабря заявили, что осуждают развертывание бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Мали. В совместном коммюнике этих стран говорилось, что страны сожалеют о том, что "переходные власти Мали приняли решение использовать и так недостаточные государственные средства для того, чтобы платить наемникам, а не поддерживать собственные малийские силы безопасности и госструктуры, работающие на благо малийского народа". Авторы коммюнике также заверили, что у них "есть данные о том, что Россия содействует развертыванию группы в Мали".
Коммюнике подписали Франция, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Румыния, Великобритания и Швеция.
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