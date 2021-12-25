Путин и Вучич обсудили поставки российского газа в Сербию

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля.
"В развитие переговоров в Сочи 25 ноября с.г. продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике", - отмечается в сообщении.
"Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию. Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики", - сообщает пресс-служба.
Условлено о продолжении контактов и координации на различных уровнях.
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