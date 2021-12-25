Россия ведёт масштабное строительство новых атомных подлодок - главком ВМФ

Россия ведёт масштабное строительство новых атомных подводных лодок (АПЛ), таких объемов не было с советских времен, заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ Николай Евменов.

"Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей", - сказал Евменов в субботу на предприятии "Севмаш", где вывели из эллинга новую стратегическую атомную подводную лодку "Генералиссимус Суворов".

"Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец", - сказал на церемонии Евменов, которого цитирует пресс-служба "Севмаша".

Евменов заявил, что АПЛ "Генералиссимус Суворов" усилит Тихоокеанский флот России в 2022 году.