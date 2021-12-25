Талибы сообщают о перестрелке с пакистанскими военными

Боевики захватившего Афганистан движения "Талибан" обстреляли пограничные посты пакистанских военных на границе двух стран, сообщил в субботу начальник штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

"В ответ на пакистанский артиллерийский огонь по некоторым частям Афганистана моджахеды Исламского Эмирата обстреляли из артиллерийских орудий контрольно-пропускные пункты пакистанской армии", - сообщил Бадахшани в Twitter.

Ранее в пятницу пресс-центр Министерства обороны талибов сообщил, что начальник штаба армии талибов прибыл в провинцию Нангархар в связи с обострением ситуации на границе.

"Во время визита в провинцию Нангархар начальник штаба заявил, что привержен добрососедству, но не будет хранить молчание, если кто-нибудь вторгнется на его территорию", - говорилось в сообщении пресс-центра оборонного ведомства.