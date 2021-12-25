Узбекистан ввел в эксплуатацию завод GTL

Узбекистан ввел в эксплуатацию завод производству синтетического топлива (процесс GTL - gas to liquid) - Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области на юге страны, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии торжественного запуска.

Стоимость проекта составила $3,4 млрд. Комплекс будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа ежегодно, из которого будет производиться 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива: более 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты, 53 тыс. тонн сжиженного газа. Газ на переработку поставляется с Шуртанского ГХК.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на торжественной церемонии отметил, что это крупнейший проект не только в стране, но и в регионе.

По его словам, инновационная продукция этого завода позволит обеспечивать ежегодно замещение импорта на $500 млн, экспорт оценивается в $200 млн.

"Мы годами уделяли недостаточно внимания этому направлению", - сказал он.

"Производимый здесь авиакеросин будет иметь очень высокую степень очистки по сравнению с другими производителями", - подчеркнул Мирзиеев. Возможность производства собственного авиакеросина дает предпосылки к развитию крупных авиахабов и логистических центров, уверен он.

"С каждым днем во всем мире возрастает спрос на технологии GTL, и компании других стран приступают к реализации подобных проектов. По предварительным расчетам, к 2030 году производство продукции по технологии GTL увеличится почти в 2 раза", - сказал президент Узбекистана. "Запуск нашего завода стал еще одним серьезным шагом к производству зеленой энергии - предотвращается выброс в атмосферу 13,5 тонн вредных газов. Весь мир интересуется, в первую очередь, на сколько предприятие отвечает требованиям "зеленой" экономики", - подчеркнул он.

Uzbekistan GTL (входит в "Узбекнефтегаз") начал строительство завода в 2017 году. Южнокорейская Hyundai Engineering & Construction выступает строителем "под ключ" технологической части завода, лицензиар продукции - южноафриканская Sasol, поставщик технологии производства синтеза-газа - датская Haldor Topsoe. Комплекс строительно-монтажных работ по возведению данного объекта выполнила Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая Газпромбанком.

Из $3,4 млрд собственные средства "Узбекнефтегаза" составляют $1,1 млрд, $2,3 млрд - кредиты иностранных банков под государственную гарантию. В финансировании проекта участвуют 11 банков и экспортно-кредитных агентства. В финансовый консорциум, в частности, входят: Государственный банк развития Китая, Газпромбанк, АО "Росэксимбанк" и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.