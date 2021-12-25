Впервые телескопы на Байкале и в Антарктиде зарегистрировали нейтрино из одного источника

Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировали нейтринный телескоп Baikal-GVD на озере Байкал и нейтринная обсерватория IceCube на Южном полюсе, сообщила пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).
"Это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мюонные дорожки двух нейтрино были зафиксированы 8 декабря текущего года.
"Baikal-GVD зарегистрировал нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ, пришедшего из области, где расположен один из самых ярких радиоблазаров на небе. Принципиально важно, что в то же самое время этот блазар испытал самую мощную вспышку в гамма-диапазоне и видимом излучении за всю историю наблюдений. Его яркость возросла также в рентгеновских лучах и начало вспышки уже можно наблюдать в радиодиапазоне", - цитирует пресс-служба декана физического факультета ИГУ Николая Буднева.
IceCube тремя часами ранее зарегистрировал нейтрино с предполагаемой энергией около 172 ТэВ.
"Нейтрино позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной - это необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем, а также это дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной", - отмечается в сообщении.
Телескоп Baikal-GVD и обсерватория IceCube являются крупнейшими в мире установками для регистрации нейтрино, расположенными в Северном полушарии на озере Байкал и на Южном полюсе в Антарктиде.
Нейтринный телескоп Baikal-GVD состоит из нескольких сотен детекторов, объединенных в кластеры и погруженных в Байкал на глубину около 400 метров. В марте 2021 года был введен в эксплуатацию его восьмой кластер, запуск которого произвел министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Телескоп регистрирует слабые вспышки света (черенковское излучение), которые возникают в результате взаимодействия с водой нейтрино, приходящих из космоса.
Проект по созданию нейтринного телескопа Baikal-GVD реализует международная коллаборация, ключевым участником которой является НИИ прикладной физики ИГУ. В ее составе также Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Институт ядерных исследований РАН, Московский и Нижегородский госуниверситеты, Санкт-Петербургский морской технический университет, Чешский технический университет, Институт ядерной физики Польской академии наук, Университет им. Коменского (Братислава).
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