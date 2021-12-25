Американке подменили собачьим кормом содержимое авиабагажа на $3 тыс.

Жительница США вернулась на родину из путешествия по Европе и обнаружила, что привезенные в багаже подарки к Рождеству пропали. Как сообщает Associated Press, женщина купила товаров на $3 тыс., вместо них она обнаружила в чемодане собачий корм, старую футболку и тюбик крема для бритья.

Джин Шелдон из Портсмута, штат Нью-Хэмпшир, рассказала, что везла в подарок сыну кожаную куртку, также она купила несколько сумок родственникам.

Американка провела 11 дней в Италии, а также по работе останавливалась на несколько дней в Париже.

Билет назад в США она покупала через авиакомпанию Delta, но выполняла рейс Air France. В Delta Air Lines заявили, что разбираются в ситуации.