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Транспорт и связь 25.12.2021 16:57

Китайские тайконавты выйдут в открытый космос

Китайские тайконавты национальной космической станции "Тяньгун" в воскресенье выйдут в открытый космос из модуля "Тяньхэ", сообщает Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Тайконавты экипажа корабля "Шэньчжоу-13"(прибывшего на станцию) во второй раз в рамках своей миссии выйдут в открытый космос 26 декабря", - говорится в сообщении.

Задачи и длительность выхода тайконавтов в открытый космос в CMSA не уточняют.

В управлении отметили, что во внекорабельной деятельности будут задействованы командир корабля Чжай Чжиган и Е Гуанфу, ассистировать им, находясь на станции, будет женщина-тайконавт Ван Япин.

Этот выход в космос станет вторым для экипажа. Первый был совершён 7 ноября астронавтами Чжай Чжиган и Ван Япин, которая стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, совершившей выход в открытый космос.

Тогда в ходе работ вне космической станции тайконавты установили и настроили подвесное устройство для связи роботизированного манипулятора модуля "Тяньхэ" с роботизированным манипулятором лабораторного модуля "Вэньтянь", который прибудет на станцию в будущем.

Также среди задач, выполненных тайконавтами, были установка каскадного адаптера для "меньшего" манипулятора "Вэньтяня", испытание работы концевого захвата стрелы манипулятора и выполнение механического захвата, подготовка условий для испытания совместной работы двух роботизированных манипуляторов, которое будет проведено после того, как "Вэньтянь" будет присоединён к космической станции в 2022 году.

В CMSA подчеркнули, что "экипаж "Шэньчжоу-13" находится в хорошей форме, станция работает стабильно, поэтому для тайконавтов есть все условия для выхода в открытый космос".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]