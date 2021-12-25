Крупнейший в мире телескоп для изучения Вселенной выведен на орбиту

Тяжелая ракета Ariane V в субботу вывела на орбиту крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью $10 млрд для изучения процессов эволюции Вселенной, сообщила компания-разработчик носителя Arianespace.

"Телескоп успешно выведен на орбиту", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 13:20 по парижскому времени (16:20) со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане. Через 27 минут 7 секунд после старта космический телескоп отделился от второй ступени ракеты-носителя на высоте примерно 1400 км. Вслед за этим на нем раскрылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.

Станция James Webb, разработанная NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble. По сравнению с ним JWTS является в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb - обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Он будет изучать раннюю Вселенную - состав первых звезд и эволюцию галактик. По данным ученых, Вселенной примерно 13,8 млрд лет. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100-250 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, в задачи телескопа входит изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах.

Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв метров, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты вселенной. Для сравнения, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв метров.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

В предстоящие несколько дней дни на телескопе будут развернуты солнцезащитный экран и главное зеркало. Через 29 дней космический телескоп должен будет выйти в так называемую точку Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, откуда он в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач.

Срок работы космического телескопа рассчитан на 5-10 лет.