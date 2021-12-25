Москва считает ключевой тему нерасширения НАТО в ходе обсуждения с Западом гарантий безопасности - МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.
"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.
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