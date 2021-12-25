В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 501 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 614 тыс. 119, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 559 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 284.

От COVID-19 вылечились 593 тыс. 920 человек, в том числе 1 тыс. 092 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 915 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 887 тестов на коронавирус против 9 тыс. 602 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 808 тыс. 380 тестов на COVID-19.

А.Салаева