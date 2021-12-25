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Здравоохранение 25.12.2021 18:52

В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" продолжает распространяться по миру, во многих европейских странах регистрируют рекордно высокие уровни заражений, пишут в субботу европейские СМИ.

В Великобритании сообщили о рекордно высоком числе выявленных случаев заражения в Рождество - у более чем 122 тыс. человек зарегистрировали коронавирус. В связи с этим на самоизоляцию в Британии отправили более 600 тыс. человек - тех, кто заболел, и кто с ними контактировал.

В Германии выявили 22,2 тыс. новых случаев заражения за последние сутки, 157 человек скончались. Однако эти цифры ниже, чем днем ранее, когда в стране выявили 35,4 тыс. зараженных.

В Португалии штамм "омикрон" стал доминирующим среди остальных, именно его выявляют у большинства новых заболевших. По состоянию на 22 декабря в 61,5% случаях наблюдается заражение этим штаммом. В стране выявили свыше 12,9 тыс. новых случаев заражения, это рекордно высокие цифры. В последний раз показатели достигали таких значений в январе этого года. В связи с этим с 25 декабря в Португалии вступили в силу ограничительные меры: школы, бары и ночные клубы будут закрыты до 10 января, португальцев призвали работать из дома, а в помещениях в обязательном порядке носить маски.

В Ирландии зарегистрировали свыше 13,7 тыс. новых случаев заражения, это на 2,5 тыс. больше, чем днем ранее. И, предположительно, среди заболевших у 83% - "омикрон".

Накануне и во Франции сообщили о рекордно высоком числе новых зараженных - свыше 94 тыс. человек сдали положительный тест на COVID-19 в рождественский сочельник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]