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Регион 25.12.2021 19:01

Эрдоган: Турция столкнулась с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но власти решили эту проблему за час

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны смогли за максимально короткий промежуток времени решить проблему падения курса национальной валюты.

"Страна столкнулась с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но власти решили эту проблему всего за один час", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп, сообщает "Анадолу".​​​​​​

По его словам, некоторые круги недовольны активным развитием Турции, и примером тому являются недавние скачки курса нацвалюты.

Эрдоган отметил, что представители "пятой колонны" из числа политиков и журналистов пытались раздуть панику в стране и добиться максимального падения курса турецкой лиры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]