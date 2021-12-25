Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9269 RUR   0.0232 GBR   2.2789 TRY   0.1475

Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 73.79 +1.03 Brent 76.85 +1.56

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.12.2021 19:14

Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество в сфере обороны

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" в субботу.

"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере.

По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников СНГ. В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]