Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество в сфере обороны

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" в субботу.

"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере.

По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников СНГ. В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.