Рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп, сообщает "Анадолу".
Глава государства назвал Турцию восходящей звездой XXI века.
Эрдоган напомнил, что уже в первые годы прихода к власти возглавляемого им правительства Партии справедливости и развития (ПСР), а именно в 2003- 2013 гг., правительство Турции обнулило задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ).
"Когда мы пришли к власти в Турции, резервы Центробанка составляли всего $27,5 млрд, тогда как долг перед МВФ достигал $23,5 млрд. Сегодня мы говорим уже о $120 млрд резервов ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган напомнил, что благодаря продуманной политике Турция стала одной из двух стран мира, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался в позитиве.
"Мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%, а турецкая, наоборот, выросла на 1,8%. В первом квартале 2021 года рост продолжился и достиг 7,2%, во втором квартале – 21,7%, в третьем – 7,8%. Вне всяких сомнений и последние три месяца запомнятся высоким развитием", - сказал он.
Президент также сообщил, что годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных $221 млрд.
"Экономика развивается, ущерб от пандемии в туристической сфере был во многом преодолен. Вне всяких сомнений 2022 год будет еще более успешным для туриндустрии", - сказал турецкий лидер.
Маттарелла поздравил Алиева с юбилеем и выразил уверенность в развитии связей между Италией и Азербайджаном
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Крупнейший в мире телескоп для изучения Вселенной выведен на орбиту
Китайские тайконавты выйдут в открытый космос
В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Католики по всему миру встретили Рождество в условиях ограничений из-за COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт