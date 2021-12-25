Рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп, сообщает "Анадолу".

Глава государства назвал Турцию восходящей звездой XXI века.

Эрдоган напомнил, что уже в первые годы прихода к власти возглавляемого им правительства Партии справедливости и развития (ПСР), а именно в 2003- 2013 гг., правительство Турции обнулило задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ).

"Когда мы пришли к власти в Турции, резервы Центробанка составляли всего $27,5 млрд, тогда как долг перед МВФ достигал $23,5 млрд. Сегодня мы говорим уже о $120 млрд резервов ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что благодаря продуманной политике Турция стала одной из двух стран мира, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался в позитиве.

"Мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%, а турецкая, наоборот, выросла на 1,8%. В первом квартале 2021 года рост продолжился и достиг 7,2%, во втором квартале – 21,7%, в третьем – 7,8%. Вне всяких сомнений и последние три месяца запомнятся высоким развитием", - сказал он.

Президент также сообщил, что годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных $221 млрд.

"Экономика развивается, ущерб от пандемии в туристической сфере был во многом преодолен. Вне всяких сомнений 2022 год будет еще более успешным для туриндустрии", - сказал турецкий лидер.