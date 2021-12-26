В России за сутки выявлен минимальный с 30 сентября уровень инфицирования COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 тыс. 721 случай, это минимальное значение с конца сентября, умерли за сутки 968 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 721 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 752 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Данные воскресенья о заболевших коронавирусом в РФ соотносятся со значениями 30 сентября, когда было выявлено 23 тыс. 888 новых заражений. С этой даты начался значительный эпидемический подъем, достигший пика в ноябре, сейчас же идет снижение заболеваемости.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 180 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 851, в Московской области -1 тыс. 565.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 968 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 71, в Петербурге - 64, в Подмосковье - 52

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 392 тыс. 020 случаев коронавирусной инфекции, 304 тыс. 218 умерших и 9 млн 259 тыс. 771 выписанный, в том числе 37 тыс. 285 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 763 - в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 238,3 млн тестов на COVID-19, из них 480 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 411 тыс. 716 человек.