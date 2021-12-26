Ответ России в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности может быть самым разным - Путин

Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным, соответствующие предложения подготовят военные эксперты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (ответ - ИФ) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин в программе "Москва.Кремль.Путин".

Таким образом он ответил на вопрос ведущего программы Павла Зарубина, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и на этот раз".

Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

"Я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили", - подчеркнул президент РФ.

"Мы будем стремиться именно к этому", - заявил Путин.

На прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.