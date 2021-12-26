У юго-западного побережья Турции задержаны 14 нелегальных мигрантов

У берегов района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции задержаны 14 нелегальных мигрантов, сообщает агентство "Анадолу".
"Силы береговой охраны перешли в действие после поступившего сигнала о нахождении надувной лодки с группой нелегальных мигрантов на борту у берегов острова Кызылада. Задержанные, в числе которых 13 граждан Сирии и один гражданин Украины, были доставлены в миграционное управление Муглы", - отмечает агентство.
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