Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета свыше 140 млрд рублей на создание источника синхротронного излучения "СИЛА", сообщает пресс-служба правительства РФ в воскресенье.

"Более 140 млрд рублей будет направлено в течение ближайших 10 лет на создание нового перспективного источника синхротронного излучения под названием "СИЛА" (синхротрон-лазер), не имеющего аналогов в мире. Установка "СИЛА" будет превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. С помощью исследований на такой установке учёные смогут разработать прорывные био- и нанотехнологии", - подчеркивается в сообщении.

В сообщении пресс-службы отмечается, что за счёт федерального финансирования будут созданы экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, а также построен комплекс зданий и сооружений для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что работы по строительству синхротрона будут идти в подмосковном наукограде Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А.А.Логунова, входящего в состав Курчатовского института.

"Мощность объекта капитального строительства составит более 189,4 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию - 2033 год", - добавили в пресс-службе.