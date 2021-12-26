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Туризм 26.12.2021 13:52

Абу-Даби включил Азербайджан в список безопасных для путешествий направлений

Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил перечень безопасных для путешествий направлений, исключив из него ряд стран Африки и Латинской Америки, сообщает RUSSIAN EMIRATES.

"В список безопасных попали такие страны, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Путешественникам, прибывающим из стран, входящих в "зеленый" список, не нужно проходить карантин по прибытии. Новые правила вступают в силу сегодня, 26 декабря 2021 года.

Тем не менее, так называемый "зеленый" список сократился с 95 до 73 стран. Отмечается, что обновления стали ответом на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран.

Для въезда в Абу-Даби путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за 48 часов до вылета и зарегистрироваться на сайте ICA. Установить на смартфон приложение Al Hosn, пройти экспресс-тестирование в аэропорту после прилета и повторное – на 6-й день пребывания.

Невакцинированные пассажиры обязаны сдать еще один тест на 9-е сутки нахождения в Абу-Даби, при этом вход в общественные места для них будет закрыт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]