Абу-Даби включил Азербайджан в список безопасных для путешествий направлений

Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил перечень безопасных для путешествий направлений, исключив из него ряд стран Африки и Латинской Америки, сообщает RUSSIAN EMIRATES.
"В список безопасных попали такие страны, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан", - отмечается в сообщении.
Путешественникам, прибывающим из стран, входящих в "зеленый" список, не нужно проходить карантин по прибытии. Новые правила вступают в силу сегодня, 26 декабря 2021 года.
Тем не менее, так называемый "зеленый" список сократился с 95 до 73 стран. Отмечается, что обновления стали ответом на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран.
Для въезда в Абу-Даби путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за 48 часов до вылета и зарегистрироваться на сайте ICA. Установить на смартфон приложение Al Hosn, пройти экспресс-тестирование в аэропорту после прилета и повторное – на 6-й день пребывания.
Невакцинированные пассажиры обязаны сдать еще один тест на 9-е сутки нахождения в Абу-Даби, при этом вход в общественные места для них будет закрыт.
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