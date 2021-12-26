Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате массового ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в воскресенье.

"По предварительным данным, сегодня в полдень ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49 км автодороги Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали", - говорится в сообщении.

Автомобили получили механические повреждения.

Прокурор Кармаскалинского района выехал на место ДТП с целью координации деятельности служб, задействованных в ликвидации последствий аварии.

"Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой", - отмечено в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщалось, что в воскресенье днем в Кармаскалинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей, в котором один человек погиб и двое получили травмы.