Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате массового ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в воскресенье.
"По предварительным данным, сегодня в полдень ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49 км автодороги Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали", - говорится в сообщении.
Автомобили получили механические повреждения.
Прокурор Кармаскалинского района выехал на место ДТП с целью координации деятельности служб, задействованных в ликвидации последствий аварии.
"Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой", - отмечено в пресс-релизе.
Ранее со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщалось, что в воскресенье днем в Кармаскалинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей, в котором один человек погиб и двое получили травмы.
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