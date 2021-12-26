Скончался экс-президент Греции Каролос Папульяс

В Греции на 93-м году жизни скончался экс-президент страны Каролос Папульяс, сообщает CNN Greece.

О причинах смерти агентство не сообщает.

Папульяс руководил Грецией в 2005-2015 гг.

Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком во время II Мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

По образованию Папульяс — юрист, в 1963–1981 гг. активно занимался юридической практикой. Также являлся активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1973–1974 гг.). В 1985–1989-х и 1993–1996 гг. занимал пост министра иностранных дел Греции.