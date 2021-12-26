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Дальнее зарубежье 26.12.2021 15:33

Скончался экс-президент Греции Каролос Папульяс

В Греции на 93-м году жизни скончался экс-президент страны Каролос Папульяс, сообщает CNN Greece.

О причинах смерти агентство не сообщает.

Папульяс руководил Грецией в 2005-2015 гг.

Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком во время II Мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

По образованию Папульяс — юрист, в 1963–1981 гг. активно занимался юридической практикой. Также являлся активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1973–1974 гг.). В 1985–1989-х и 1993–1996 гг. занимал пост министра иностранных дел Греции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]