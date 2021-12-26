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СНГ 26.12.2021 15:42

В Кремле ожидают "очень нелегкого разговора" с США по проблематике безопасности

После выдвижения Россией предложений по гарантиям безопасности Москве предстоит "очень нелегкий" диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом дипломатический язык наших оппонентов, я так скажу, он конечно значительно деградировал. Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится. Поэтому нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков напомнил, что предложения по гарантиям безопасности были выдвинуты Россией по инициативе президента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]