После выдвижения Россией предложений по гарантиям безопасности Москве предстоит "очень нелегкий" диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом дипломатический язык наших оппонентов, я так скажу, он конечно значительно деградировал. Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится. Поэтому нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Песков напомнил, что предложения по гарантиям безопасности были выдвинуты Россией по инициативе президента.
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