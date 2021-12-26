Взрыв на фабрике в Индии привёл к гибели шести человек

Взрыв на пищевой фабрике в Индии привёл к гибели шести рабочих, ещё по меньшей пятеро получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.

На месте происшествия работают спасатели.

Отмечается, что авария произошла в городе Патна, штат Бихрар.