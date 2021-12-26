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СНГ 26.12.2021 16:04

Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на страны бывшего СССР

Распространение НАТО в странах бывшего СССР - это вопрос жизни и смерти для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, - распространение НАТО на такие страны как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", - заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

В контексте распространения НАТО в программе ведущим были упомянуты и такие страны, как Молдова и Грузия.

"Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]