Распространение НАТО в странах бывшего СССР - это вопрос жизни и смерти для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, - распространение НАТО на такие страны как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", - заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
В контексте распространения НАТО в программе ведущим были упомянуты и такие страны, как Молдова и Грузия.
"Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", - сказал Песков.
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