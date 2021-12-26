России еще долго жить с санкциями США - Песков

Президент США ограничен законами Конгресса, поэтому не может легко отменить санкции, но Россия прекрасно осознает, что с этими ограничениями ей жить еще очень долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Владимиру Соловьеву в передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков прокомментировал американские санкции в отношении России, а также ограничения, которые существуют у американского президента.

"Многие процессы кодифицированы, то есть здесь президент связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в Конгрессе. Это продукт, наверное, внутриполитического противостояния республиканцев и демократов, поэтому здесь президент не может вот так вот взять всё и отменить. И мы прекрасно понимаем и осознаем, что с этими санкциями нам жить очень долго", - сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, на примере лидера Индии Нарендры Моди, в отношении которого ранее США вводили санкции, а теперь пытаются сделать все, чтоб этот факт был им забыт, видно, что такие ограничения своей цели не достигают. "Это, кстати, наверное лишний пример того, что санкции никогда не достигают своей цели, и они ни разу никому не помогали достигнуть цели", - сказал пресс-секретарь президента.