Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9269 RUR   0.0232 GBR   2.2789 TRY   0.1475

Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 73.79 +1.03 Brent 76.85 +1.56

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 26.12.2021 16:50

Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии

Второе массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в воскресенье.

"Авария произошла на 191-м км федеральной трассы Уфа-Оренбург (в Мелеузовском районе - ИФ). По предварительном данным, столкнулись попутные 11 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на 49-м км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись более 30 автомобилей. В результате массового ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы.

С 13:00 по местному времени (12:00) движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 17-го (поворот на аэропорт) по 280-й км (граница с Оренбургской областью) полностью прекращено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]