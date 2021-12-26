Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии

Второе массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в воскресенье.

"Авария произошла на 191-м км федеральной трассы Уфа-Оренбург (в Мелеузовском районе - ИФ). По предварительном данным, столкнулись попутные 11 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на 49-м км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись более 30 автомобилей. В результате массового ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы.

С 13:00 по местному времени (12:00) движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 17-го (поворот на аэропорт) по 280-й км (граница с Оренбургской областью) полностью прекращено.