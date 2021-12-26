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СНГ 26.12.2021 16:38

Путин о "красных линиях": нам уже некуда отходить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявление Россией "красных линий" в сфере безопасности означает, что Москву "приперли" к этим линиям и ей больше некуда отступать.

"Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране и за рубежом, нашим партнерам, чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину.

В частности, он напомнил: "Я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться?"

"Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: "Остановитесь!" Вот в этом все и дело", - заявил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]