Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявление Россией "красных линий" в сфере безопасности означает, что Москву "приперли" к этим линиям и ей больше некуда отступать.
"Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране и за рубежом, нашим партнерам, чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину.
В частности, он напомнил: "Я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться?"
"Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: "Остановитесь!" Вот в этом все и дело", - заявил Путин.
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