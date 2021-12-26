В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 511 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 614 тыс. 630, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 501 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 297.
От COVID-19 вылечились 595 тыс. 098 человек, в том числе 1 тыс. 178 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 235 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 328 тестов на коронавирус против 9 тыс. 887 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 817 тыс. 708 тестов на COVID-19.
А.Салаева
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