В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 511 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 614 тыс. 630, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 501 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 297.

От COVID-19 вылечились 595 тыс. 098 человек, в том числе 1 тыс. 178 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 235 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 328 тестов на коронавирус против 9 тыс. 887 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 817 тыс. 708 тестов на COVID-19.

А.Салаева