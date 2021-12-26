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СНГ 26.12.2021 17:00

В Кремле готовы обсуждать с Украиной двусторонние отношения

В Кремле подтвердили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, но общаться с ним в качестве стороны конфликта на Донбассе не будут.

"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта (...) Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит, что если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" ("Россия-1").

На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ, которая на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге, Песков рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".

Он согласился с тем, что формально президент Украины так поступить бы мог, поскольку его страна имеет отношение к СНГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]