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Транспорт и связь 26.12.2021 17:11

Экипаж китайской орбитальной станции вышел в открытый космос

Два китайских тайконавта (космонавта) из состава экипажа создаваемой национальной орбитальной станции "Тяньгун" в воскресенье вышли в открытый космос для проведения плановых работ, сообщило Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

Выход в космический вакуум, начавшийся в 18:44 по пекинскому времени (14:44), совершили Чжай Чжиган и Е Гуанфу. Им ассистирует женщина-тайконавт Ван Япин.

Это уже второй выход в космос тайконавтов, прибывших на станцию на космическом корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября. Первый был совершён 7 ноября астронавтами Чжай Чжиган и Ван Япин, которая стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, вышедшей в открытый космос.

В ходе первого выхода в открытый космос, продолжавшегося около шести часов, тайконавты провели комплекс монтажных работ по подключению внешних систем создаваемой станции.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]