Президент РФ Владимир Путин опасается, что страны Запада попытаются "заболтать" российские предложения в сфере безопасности и параллельно будут вести деструктивную работу по наращиванию военной угрозы для России.
"Но у нас опасения существуют, что (...) любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой, создание для нас угроз в соседних с нами странах, на их территории", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину.
"Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации, с которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - подчеркнул президент.
По словам Путина, с этим "связано предание гласности наших предложений, которые мы сделали".
Он согласился, что "это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию".
Вместе с тем Путин отметил, что "наше предложение - оно открытое, понятное".
Как пояснил президент РФ, "мы хотели, чтобы общественность России и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов, поняли, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса".
"Ничего плохого я здесь не вижу. Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня и в долгосрочной перспективе безопасность России и ее граждан", - заключил президент РФ.
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