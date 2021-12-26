Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9269 RUR   0.0232 GBR   2.2789 TRY   0.1475

Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 73.79 +1.03 Brent 76.85 +1.56

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.12.2021 17:23

Путин опасается, что предложения России в сфере безопасности будут "забалтывать"

Президент РФ Владимир Путин опасается, что страны Запада попытаются "заболтать" российские предложения в сфере безопасности и параллельно будут вести деструктивную работу по наращиванию военной угрозы для России.

"Но у нас опасения существуют, что (...) любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой, создание для нас угроз в соседних с нами странах, на их территории", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину.

"Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации, с которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - подчеркнул президент.

По словам Путина, с этим "связано предание гласности наших предложений, которые мы сделали".

Он согласился, что "это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию".

Вместе с тем Путин отметил, что "наше предложение - оно открытое, понятное".

Как пояснил президент РФ, "мы хотели, чтобы общественность России и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов, поняли, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса".

"Ничего плохого я здесь не вижу. Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня и в долгосрочной перспективе безопасность России и ее граждан", - заключил президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]