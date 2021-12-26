Путин обсудил с Си Цзиньпином свои переговоры с Байденом - Песков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили российско-американские видеопереговоры и дали свои оценки озвученным темам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, они информировали друг друга о всех контактах, которые имели место", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву для передачи "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, проинформировал ли Путин главу КНР о своей беседе с президентом США Джо Байденом.
"Президент и председатель Си дают оценки, свои оценки тем или иным темам, которые озвучивались в ходе их контактов с руководителями третьих стран", - пояснил он.
По его словам, лидеры России и КНР старательно выстраивали отношения на протяжении многих лет, "крупица за крупицей". "И вот удалось вывести действительно отношения на такой продвинутый уровень стратегического партнерства", - сказал представитель Кремля.
"Мы продолжим наши консультации, у нас особое отношение", - добавил он.
Он отметил, что Китай, как и Индия, является союзником и партнёром России.
"Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой. И на прошлой неделе вы наверняка слышали заявление из Пекина... Где дана позитивная оценка российской инициативе (по гарантиям безопасности - ИФ)", - сказал Песков.
Он также сказал, что визит Путина в Индию, который состоялся перед его встречей с Байденом, был совпадением.
Маттарелла поздравил Алиева с юбилеем и выразил уверенность в развитии связей между Италией и Азербайджаном
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Экипаж китайской орбитальной станции вышел в открытый космос
Почти 6 тыс. авиарейсов отменили в мире за последние дни из-за коронавируса
"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок
России предстоят новые волны распространения COVID-19 - Песков
Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт