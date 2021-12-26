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СНГ 26.12.2021 17:48

Путин обсудил с Си Цзиньпином свои переговоры с Байденом - Песков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили российско-американские видеопереговоры и дали свои оценки озвученным темам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, они информировали друг друга о всех контактах, которые имели место", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву для передачи "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, проинформировал ли Путин главу КНР о своей беседе с президентом США Джо Байденом.

"Президент и председатель Си дают оценки, свои оценки тем или иным темам, которые озвучивались в ходе их контактов с руководителями третьих стран", - пояснил он.

По его словам, лидеры России и КНР старательно выстраивали отношения на протяжении многих лет, "крупица за крупицей". "И вот удалось вывести действительно отношения на такой продвинутый уровень стратегического партнерства", - сказал представитель Кремля.

"Мы продолжим наши консультации, у нас особое отношение", - добавил он.

Он отметил, что Китай, как и Индия, является союзником и партнёром России.

"Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой. И на прошлой неделе вы наверняка слышали заявление из Пекина... Где дана позитивная оценка российской инициативе (по гарантиям безопасности - ИФ)", - сказал Песков.

Он также сказал, что визит Путина в Индию, который состоялся перед его встречей с Байденом, был совпадением.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]