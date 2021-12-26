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СНГ 26.12.2021 18:00

Путин старается сам выбирать подарки внукам

Президент России Владимир Путин рассказал, что сам выбирает подарки своим внукам и планирует по традиции встретить Новый год вместе с близкими "под поздравление президента".

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, сам ли он выбирает новогодние подарки внукам.

На вопрос, что он будет делать в новогодние праздники, Путин пошутил: "Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]