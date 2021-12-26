Путин старается сам выбирать подарки внукам

Президент России Владимир Путин рассказал, что сам выбирает подарки своим внукам и планирует по традиции встретить Новый год вместе с близкими "под поздравление президента".
"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, сам ли он выбирает новогодние подарки внукам.
На вопрос, что он будет делать в новогодние праздники, Путин пошутил: "Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента".
Маттарелла поздравил Алиева с юбилеем и выразил уверенность в развитии связей между Италией и Азербайджаном
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Экипаж китайской орбитальной станции вышел в открытый космос
Почти 6 тыс. авиарейсов отменили в мире за последние дни из-за коронавируса
"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок
России предстоят новые волны распространения COVID-19 - Песков
Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт