Путин старается сам выбирать подарки внукам

Президент России Владимир Путин рассказал, что сам выбирает подарки своим внукам и планирует по традиции встретить Новый год вместе с близкими "под поздравление президента".

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, сам ли он выбирает новогодние подарки внукам.

На вопрос, что он будет делать в новогодние праздники, Путин пошутил: "Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента".