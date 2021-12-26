Талибы упразднили два министерства

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" объявило об упразднении Министерства по парламентским делам и Министерства по вопросам мира, сообщает в воскресенье Associated Press.
Кроме того, талибы сообщили о прекращении работы двух специальных комиссий, занимавшихся связанными с выборами вопросами.
Представитель сформированного талибами правительства Биляль Карими пояснил, что эти комиссии "не нужны в нынешней ситуации в Афганистане". Таким же образом он объяснил и решение упразднить два министерства.
Associated Press напоминает, что ранее в этом году талибы упразднили и Министерство по делам женщин.
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