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Дальнее зарубежье 26.12.2021 18:13

Талибы упразднили два министерства

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" объявило об упразднении Министерства по парламентским делам и Министерства по вопросам мира, сообщает в воскресенье Associated Press.

Кроме того, талибы сообщили о прекращении работы двух специальных комиссий, занимавшихся связанными с выборами вопросами.

Представитель сформированного талибами правительства Биляль Карими пояснил, что эти комиссии "не нужны в нынешней ситуации в Афганистане". Таким же образом он объяснил и решение упразднить два министерства.

Associated Press напоминает, что ранее в этом году талибы упразднили и Министерство по делам женщин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]