Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9269 RUR   0.0232 GBR   2.2789 TRY   0.1475

Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 73.79 +1.03 Brent 76.85 +1.56

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.12.2021 18:26

В Кремле надеются, что последние испытания "Циркона" сделают российские инициативы по гарантиям безопасности более убедительными

В Кремле рассчитывают, что успешные испытания новых гиперзвуковых ракет "Циркон" придадут дополнительную убедительность российским инициативам по гарантиям безопасности.

В ходе интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Владимир Соловьев при обсуждении российских инициатив о гарантиях безопасности напомнил, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил всех разработчиков с успешным испытанием "Циркона". Журналист добавил: "Мы и ноты отправляем, а также показываем, что не только ноты у нас умеют летать".

Песков на это заметил: "Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными".

Как сообщал "Интерфакс", Москва предложила США и НАТО выработать прочные договоренности, исключающие продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение нового оружия в непосредственной близости от территории РФ.

Залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову (глава Минпромторга РФ). Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро, был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Ранее о залповой стрельбе "Цирконами" не сообщалось.

"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин. По его словам, "это - большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Испытания ракеты проводит Северный флот.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]