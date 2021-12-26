В Кремле рассчитывают, что успешные испытания новых гиперзвуковых ракет "Циркон" придадут дополнительную убедительность российским инициативам по гарантиям безопасности.

В ходе интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Владимир Соловьев при обсуждении российских инициатив о гарантиях безопасности напомнил, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил всех разработчиков с успешным испытанием "Циркона". Журналист добавил: "Мы и ноты отправляем, а также показываем, что не только ноты у нас умеют летать".

Песков на это заметил: "Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными".

Как сообщал "Интерфакс", Москва предложила США и НАТО выработать прочные договоренности, исключающие продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение нового оружия в непосредственной близости от территории РФ.

Залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову (глава Минпромторга РФ). Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро, был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Ранее о залповой стрельбе "Цирконами" не сообщалось.

"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин. По его словам, "это - большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Испытания ракеты проводит Северный флот.