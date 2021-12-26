Турецкий ЗРК HİSAR-O успешно сбил беспилотный самолет-мишень

Министерство национальной безопасности Турции сообщило об очередных успешных испытаниях отечественного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HİSAR-O, которые прошли на полигоне "Аксарай", пишет агентство "Анадолу".

Согласно сообщению ведомства в Twitter, ЗРК успешно сбил беспилотный самолет-мишень.

HİSAR ("Крепость") - семейство зенитно-ракетных комплексов, разработанное при содействии Управления оборонной промышленности Турции при Администрации президента в сотрудничестве с турецкими оборонными компаниями ASELSAN и ROKETSAN. Это первая отечественная система ПВО Турции. ЗРК включают низковысотную систему ПВО HİSAR-A, систему ПВО средней дальности HİSAR-O и систему ПВО большой дальности HİSAR-U (переименована в Siper). Система управления - инфракрасное самонаведение.