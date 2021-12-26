России предстоят новые волны распространения COVID-19 - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ждет ничего хорошего от наступающего 2022 г. в плане распространения пандемии коронавируса.
"В плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1").
Вместе с тем он отметил, что на данный момент есть и позитивные сдвиги. "Давайте говорить о том, что все-таки мы экономически вылезли из этой ковидной ямы. Все-таки экономика заработала", - заявил он.
Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина в адрес правительства о том, что надо переходить к системной работе по обеспечению экономического рывка, то есть "уже не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики".
Он также подчеркнул, что "как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть".
"Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная боль для нашего правительства. (...) Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция - это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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