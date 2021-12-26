Хуситы с 2015 года запустили по Саудовской Аравии более 500 ракет и свыше 850 беспилотников

Действующие в Йемене мятежники-хуситы с момента начала в 2015 году боевых действий против возглавляемой Саудовской Аравией коалиции запустили по саудовской территории 540 ракет и 851 несущий вооружение беспилотник, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные коалиции.

По ее подсчетам, все эти атаки привели к гибели 59 мирных жителей в Саудовской Аравии.

Представитель коалиции генерал Турки аль-Малики заверил, что для таких атак мятежники используют территорию аэропорта Саны.

В 2014 году Хуситы захватили столицу Йемена и сместили признанное международным сообществом правительство. После этого в йеменский вооруженный конфликт вмешались Саудовская Аравия и ее союзники, стремящиеся помочь властям победить хуситов. В настоящее время ни одна из сторон не может одержать окончательную военную победу в Йемене.

Наблюдатели считают конфликт в Йемене очередным противостоянием между Саудовской Аравией и поддерживающим хуситов Ираном.