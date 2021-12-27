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В Китае начали дезинфекцию города "Сиань" после вспышки COVID-19

В китайском городе Сиань, в котором проживает около 13 млн человек, начали проводить дезинфекцию в связи с вспышкой заболеваний штаммом коронавируса COVID-19 "дельта", сообщает в понедельник Bloomberg.

Власти начали распыление дезинфицирующих средств по всему городу, они просят жителей держать окна закрытыми, а также соблюдать меры предосторожности на улицах. Кроме того, жителям пока запрещается использовать личный транспорт.

Решение продезинфицировать город было принято после выявление около 150 инфекций два дня подряд в воскресенье и понедельник. В общей сложности менее чем за три недели в городе было зафиксировано более 600 новых случаев заражения вирусом, в большей части из которых выявили штамм "дельта". В связи со вспышкой вируса на прошлой неделе в Сиане ранее в декабре был объявлен локдаун.

Китай является единственной страной в мире, которая стремится полностью избавиться от вируса посредством закрытых границ и строгих мер. В понедельник в стране было выявлено всего 162 новых случая заражения, однако 150 из них были обнаружены как раз в Сиане.

Китайские власти обеспокоены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны будут пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Всего в Китае за время пандемии выявлено около 101 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]