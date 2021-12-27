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Дальнее зарубежье 27.12.2021 16:11

За год в ЕС вакцинировали более 78% взрослого населения - глава ЕК

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении сообщила о вакцинации в Евросоюзе за минувший год более 78% взрослого населения.

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - объявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула важность вакцинации для защиты от коронавирусной инфекции, особенно в условиях распространения штамма "омикрон", отметив также значение третьей, бустерной, прививки.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз располагает достаточным количеством доз вакцин для всех, включая третью дозу.

Глава ЕК высказала слова благодарности работникам здравоохранения, "которые в эти времена обеспечивали безопасность нас и наших сообществ".

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]