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В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19

В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

В медицинском центре Шиба 150 медработникам, которые получили третью, "бустерные", прививки в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.

Бывший директор отделения трансплантации сердца Шибы Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против "омикрона", которая крайне необходима".

Ранее в этом месяце группа реагирования на пандемию Израиля постановила, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19.

Как сообщает AP, более 4,2 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже получили третью дозу вакцины Pfizer.

За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]