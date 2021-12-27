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СНГ 27.12.2021 19:02

Узбекистан создаст свою систему денежных переводов для трудовых мигрантов

Правительство Узбекистана одобрило предложение министерства занятости и трудовых отношений и Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) о создании системы денежных переводов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров страны.

"В соответствии с постановлением правительства, платежная система "Единые трансграничные денежные переводы" для осуществления трансграничных денежных переводов из-за границы в страну будет создана на базе Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

По его данным, московская "дочка" Узнацбанка - Азия-Инвест банк будет выступать в России одним из расчетных банков по международным переводам.

По официальным данным, на начало 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились более 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,2 млн человек - в РФ. Эти лица перечисляют деньги на родину, используя зарубежные системы денежных переводов.

Согласно данным ЦБ Узбекистана, объём трансграничных переводов физических лиц в Узбекистан за 2020 год составил $6,03 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на $17,4 млн. Основной объем средств поступил из России - $5,07 млрд. Регулятор ожидает, что в 2021 году общий объем трансфертов из-за рубежа вырастет примерно на треть - почти до $8 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]