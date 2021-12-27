Узбекистан создаст свою систему денежных переводов для трудовых мигрантов

Правительство Узбекистана одобрило предложение министерства занятости и трудовых отношений и Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) о создании системы денежных переводов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров страны.
"В соответствии с постановлением правительства, платежная система "Единые трансграничные денежные переводы" для осуществления трансграничных денежных переводов из-за границы в страну будет создана на базе Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
По его данным, московская "дочка" Узнацбанка - Азия-Инвест банк будет выступать в России одним из расчетных банков по международным переводам.
По официальным данным, на начало 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились более 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,2 млн человек - в РФ. Эти лица перечисляют деньги на родину, используя зарубежные системы денежных переводов.
Согласно данным ЦБ Узбекистана, объём трансграничных переводов физических лиц в Узбекистан за 2020 год составил $6,03 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на $17,4 млн. Основной объем средств поступил из России - $5,07 млрд. Регулятор ожидает, что в 2021 году общий объем трансфертов из-за рубежа вырастет примерно на треть - почти до $8 млрд.
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